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债券 | 2012年 3月 7日 星期三 00:37 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.060%,投标倍数为4.50

路透华盛顿3月6日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.060

中值 0.050

低值 0.040

投资 0.061

价格/得标

价格 99.995333

高值得标比率 55.84%

投标倍数 4.50

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 40,000,193,000

总投标 180,162,001,000

竞争性投标得标 39,708,851,900

非竞争性投标得标 291,341,100

FED附加 5,937,991,000

发行细节

发行日 2012/03/08

到期日 2012/04/05

CUSIP码 9127953H2

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

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