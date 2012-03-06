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债券 | 2012年 3月 7日 星期三 00:37 BJT

〔表格〕美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.170%,投标倍数为4.74

路透华盛顿3月6日电---美国财政部称,其一年期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.170%

中值 0.165%

低值 0.150%

投资 0.173%

价格/得标

价格 99.828111

高值得标比率 35.46%

投标倍数 4.74

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 26,000,671,900

总投标 123,149,922,700

竞争性投标得标 25,853,749,200

非竞争性投标得标 146,922,700

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/03/08

到期日 2013/03/07

CUSIP码 9127956E6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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