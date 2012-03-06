〔表格〕美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.170%,投标倍数为4.74

中国债市动态：期现货续暖新债需求向好，资金面及监管冲击预期缓和

路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。