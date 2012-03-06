〔表格〕美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.170%,投标倍数为4.74

中国债市动态：期现货续暖新债需求向好，资金面及监管冲击预期缓和
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
路透华盛顿3月6日电---美国财政部称,其一年期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.170%
中值 0.165%
低值 0.150%
投资 0.173%
价格/得标
价格 99.828111
高值得标比率 35.46%
投标倍数 4.74
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 26,000,671,900
总投标 123,149,922,700
竞争性投标得标 25,853,749,200
非竞争性投标得标 146,922,700
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/03/08
到期日 2013/03/07
CUSIP码 9127956E6
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 李军
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
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