〔欧元债市〕德债攀升至新高,因希腊债务危机忧虑

中国债市动态：期现货续暖新债需求向好，资金面及监管冲击预期缓和
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
路透伦敦3月6日电---德债期货周二创下新高,且料进一步走强,因民间债权人自愿接收亏本参与希腊公债交换的截止日临近.
如果希腊未能在债务重组上获得足够支持,则面临无序违约的风险,希腊公债主要债权人集团国际金融协会(IIF)已经警告,这种结果可能对欧元区造成超过1万亿欧元的伤害,且令意大利和西班牙也要靠外部援助来阻止危机蔓延.
上述忧虑令周二所有欧元区国家债务担保成本上升,而意大利和西班牙公债表现跑输其他可比公债.
德债期货FGLBc1创下140.48的纪录新高,升65个跳动点,德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB跌4.5个基点,报1.778%.
在中国下调经济成长目标且欧元区公布疲弱经济数据后,对全球经济成长前景的担忧也支撑了避险资产.
西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB反弹至5%关口之上,攀升18个基点,报5.16%,意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB升13个基点,报5.08%.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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