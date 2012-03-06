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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 03:06 BJT

〔标题新闻〕奥巴马软化快将决定可能对伊朗动武的态度,誓言用"冷静"方法处理伊朗核计划

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW1E8C9032]

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