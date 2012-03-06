〔欧洲股市〕收在一个月低位,受累于希腊债务协议和全球经济成长忧患

* FTSEurofirst 300指数大跌2.6%

* 今日下跌终结连续三个月的涨势

* 银行和汽车类股下跌

* 希腊和全球经济忧虑构成挫跌因素

路透法兰克福3月6日电---欧洲股市周二触及一个月收盘低位,有关经济成长和希腊债务协议的新忧虑引发了期待以久的修正,结束欧洲股市接近三个月的涨势.

市场担心希腊可能无法确保民间债权人对其债务重组计划的支持,因此投资者锁定获利.此外市场对中国、欧洲和巴西经济成长放缓的忧虑也令人气承压.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低2.6%,报1,052.11点,为2月1日迄今最低.

"近几周市场看似有一些涨势过度,"ETX Capital德国交易部主管Markus Huber称,他还表示只要围绕着希腊的不确定性不消除,市场仍有容易下跌.

此前一天中国下调成长预估,且数据显示欧洲有可能滑向衰退,因此有关全球经济力度的担忧浮现.

另一个新兴国家巴西2011年经济成长下滑,从2010年的7.5%下跌到2.7%.

"这加剧了股市的跌势,"CMC Markets分析师Hewson说.

分析师们指出,周二的下跌对于创造出新契机来说,是必要的.

"从技术面角度来看,此次修正似乎是值得的."IG Markets技术分析师Jerome Vinerier称.

"技术面亦暗示,跌幅深度可能接近4%.在此之前的支撑区域料有可能引发投资者重新活动."

对地区主权债务有较大风险敞口及易受经济疲弱拖累的欧元区银行业股.SX7E,以及严重依赖全球经济的汽车业股.SXAP均是跌幅最高的板块之一.

英国富时100指数.FTSE收低1.86%,报5,765.80点;德国股市DAX指数.GDAXI重挫3.4%,报6,633.11点;法国CAC-40指数.FCHI收挫3.58%,报3,362.56点.

成交量是90日均值的104-134%.

STOXX Europe 600银行业指数大跌4.2%.该指数自去年12月中旬迄今上涨了约28%.当时欧洲央行(ECB)启动首次再融资操作.

法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)、法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)和Erste Bank(ERST.VI)领跌该指数,其跌幅在7.1%至7.8%之间.

STOXX Europe 600汽车和零部件业指数重挫4.9%,终结40%涨幅之势.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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