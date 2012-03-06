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货币新闻 | 2012年 3月 7日 星期三 05:31 BJT

〔国际油市〕美国最近一周原油库存增加460万桶--美国石油协会(API)

路透3月6日电---美国石油协会(API)周二公布:

* 美国最近一周原油库存增加460万桶.

* 美国最近一周汽油库存减少230万桶,馏分油库存增加92.4万桶.(完)

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