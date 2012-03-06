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市场报道 | 2012年 3月 7日 星期三 03:51 BJT

〔纽约期市〕糖和咖啡下跌,因美元上涨和避险卖盘

路透纽约/伦敦3月6日电---糖和咖啡期货周二下跌,因美元上涨和金融市场下滑,而巴西最大的糖产区中南部地区即将收割蔗糖预期将带来充裕供应,这加重了糖市的利空基调.

可可持平至上涨,受助于西非供应紧张.

全球股市和欧元周二下跌,因担心全球经济增长放缓及担忧是否有足够的民间债权人参与希腊债务重组,避免该国违约.

"(市场下跌)部份因为美元上涨,部份原因是风险厌恶情绪,"Country Hedging Inc高级分析师Sterling Smith说.

洲际交易所(ICE)-5月原糖期货SBK2下跌0.63美分,收报每磅24.05美分.伦敦5月白糖期货LSUK2跌16.10美元,或近2.5%,报每吨631.40美元.

Liffe罗布斯塔咖啡期货5月合约LRCK2收挫48美元,或2.4%,报每吨1,955美元,受金融市场走软和美元上涨打压.5月月阿拉比卡合约KCK2下滑8.65美分,或4.3%,报每磅1.9305美元.

ICE可可期货指标5月合约CCK2收平,报每吨2,283美元.伦敦5月可可期货LCCK2升10英镑,收报每吨1,476英镑.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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