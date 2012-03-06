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市场报道 | 2012年 3月 7日 星期三 06:34 BJT

〔芝加哥期市〕大豆期货收高,因出口传闻和南美忧虑

路透3月6日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高,交易商称有未经证实的传闻称中国对美国大豆有需求,且巴西产量预估下修,这令大豆期货从稍早跌势中反弹.

大豆市场中豆粕期货录得最大百分比升幅,受技术性买盘以及买入豆粕/卖出豆油的价差交易带动,豆油期货收低.在过去10个交易日中有九个交易日现货月豆粕期货上涨,豆油期货则有六个交易日下滑.

交易商也进行买入大豆/卖出玉米的价差交易.

总部位于汉堡的油籽业刊物《油世界》(Oil World)因乾旱将巴西今年大豆产量预估下调150万吨,至6,800万吨.

大豆市场摆脱美元上涨的影响.欧元兑美元跌至两周低点,澳元等高收益货币周二下挫,因市场担心欧债危机以及全球经济,带动投资人转投避险的日圆和美元.

路透访查的分析师预计美国农业部周五将公布的3月供需和产量报告将显示美国和全球谷物和大豆期末库存减少,南美玉米和大豆产量下滑.

CBOT-5月大豆期货SK2收高10-1/4美分,报每蒲式耳13.35-1/4美元.

3月豆粕合约SMK2收高7.7美元,报每短吨365.9美元.

3月豆油合约BOK2收跌0.45美分,报每磅53.28美分.

今日CBOT预估大豆成交量为213,044口,豆油成交量为96,445口,豆粕成交量为75,407口.

以下为CBOT农产品期货在1949GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 654.00 -6.75 -1.0% 1.2%

CBOT大豆Sc1 1335.25 10.25 0.8% 11.4%

CBOT豆粕SMc1 365.90 7.70 2.2% 18.3%

CBOT豆油BOc1 53.28 -0.45 -0.8% 2.3%

CBOT小麦Wc1 657.75 -14.25 -2.1% 0.8%

CBOT稻米RRc1 1425.50 -9.00 -0.6% -2.4%

EU小麦BL2H0 208.75 -2.50 -1.2% 3.1%

NYMEX原油期货CLc1 104.82 -1.89 -1.8% 6.1%

道琼工业指数.DJI 12,743 -220 -1.7% 4.3%

现货金XAU= 1669.60 -36.19 -2.1% 6.8%

欧元/美元EUR= 1.3112 -0.0107 -0.8% 1.3%

美元指数.DXY 79.8300 0.5300 0.7% -0.4%

波罗的海

干散货指数.BADI 787 5 0.6% -54.7%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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