〔芝加哥期市〕大豆期货收高,因出口传闻和南美忧虑

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透3月6日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高,交易商称有未经证实的传闻称中国对美国大豆有需求,且巴西产量预估下修,这令大豆期货从稍早跌势中反弹.
大豆市场中豆粕期货录得最大百分比升幅,受技术性买盘以及买入豆粕/卖出豆油的价差交易带动,豆油期货收低.在过去10个交易日中有九个交易日现货月豆粕期货上涨,豆油期货则有六个交易日下滑.
交易商也进行买入大豆/卖出玉米的价差交易.
总部位于汉堡的油籽业刊物《油世界》(Oil World)因乾旱将巴西今年大豆产量预估下调150万吨,至6,800万吨.
大豆市场摆脱美元上涨的影响.欧元兑美元跌至两周低点,澳元等高收益货币周二下挫,因市场担心欧债危机以及全球经济,带动投资人转投避险的日圆和美元.
路透访查的分析师预计美国农业部周五将公布的3月供需和产量报告将显示美国和全球谷物和大豆期末库存减少,南美玉米和大豆产量下滑.
CBOT-5月大豆期货SK2收高10-1/4美分,报每蒲式耳13.35-1/4美元.
3月豆粕合约SMK2收高7.7美元,报每短吨365.9美元.
3月豆油合约BOK2收跌0.45美分,报每磅53.28美分.
今日CBOT预估大豆成交量为213,044口,豆油成交量为96,445口,豆粕成交量为75,407口.
以下为CBOT农产品期货在1949GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
-----------------------------------------------------------
CBOT玉米Cc1 654.00 -6.75 -1.0% 1.2%
CBOT大豆Sc1 1335.25 10.25 0.8% 11.4%
CBOT豆粕SMc1 365.90 7.70 2.2% 18.3%
CBOT豆油BOc1 53.28 -0.45 -0.8% 2.3%
CBOT小麦Wc1 657.75 -14.25 -2.1% 0.8%
CBOT稻米RRc1 1425.50 -9.00 -0.6% -2.4%
EU小麦BL2H0 208.75 -2.50 -1.2% 3.1%
NYMEX原油期货CLc1 104.82 -1.89 -1.8% 6.1%
道琼工业指数.DJI 12,743 -220 -1.7% 4.3%
现货金XAU= 1669.60 -36.19 -2.1% 6.8%
欧元/美元EUR= 1.3112 -0.0107 -0.8% 1.3%
美元指数.DXY 79.8300 0.5300 0.7% -0.4%
波罗的海
干散货指数.BADI 787 5 0.6% -54.7%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 李春喜;审校 利棣儿
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
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* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开