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市场报道 | 2012年 3月 7日 星期三 06:26 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米收低,因美元上涨及获利回吐

路透3月6日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收低,因美元走强、油价下挫以及股市大跌.

交易商表示,获利回吐也令玉米期货承压,周一玉米期货升至四个月高位.对欧元区债务危机的担忧再生以及迹象显示中国经济成长较预期缓慢也令卖压加重.

欧元兑美元跌至两周低点,澳元等高收益货币周二下挫,因市场担心欧债危机以及全球经济,带动投资人转投避险的日圆和美元.

周二一高阶官员表示,中国今年不需要大量进口玉米,因储备充足,但交易商表示,中国可能在采购前喊低价格.

美国农业部周二称,民间出口商向南韩出口了12.6万吨美国玉米,本市场年度交运.

分析师表示,燥热天气会促使美国农业部下调南美玉米和大豆产量预估,这可能暗示对美国供应的出口需求增加.

路透访查的分析师预计美国农业部周五将公布的3月供需和产量报告将显示美国和全球谷物和大豆期末库存减少,南美玉米和大豆产量下滑.

3月合约CH2结算价跌8-1/4美分,报每蒲式耳6.58美元.

3月合约在海外市场跌穿在6.63-1/2美元的200日移动均线支撑位,目前该水准成为技术阻力位.目前重要支撑位在50日移动均线切入位6.37美元.九日相对强弱指标在59.

今日玉米成交量预估为255,030口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

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