〔金属期市〕期铜大跌近3%,因担忧全球经济增长趋弱

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
* 中国下调经济成长目标造成铜价下滑
* 欧元区债务危机忧虑和技术性卖盘增加压力
* 期铜跌破200日移动均线,仍处于2012年波动区间
路透3月6日电---期铜周二大跌近3%,因投资人担心全球经济的体质及在中国政府下调今年成长目标后,忧虑中国需求前景.
中国周一将经济成长目标下调至八年低位7.5%,引发铜市和其他工业金属一波获利了结.中国占全球铜消费量的近40%.
投资者担心希腊在最后限期前完成债务重组的能力,也加剧整体金融市场的避险人气,欧元兑美元告挫,且全球股市也录得近三个月最高跌幅.
技术面压力亦存在,此前空方将期铜推至200日移动均线下方,为两周来首次.伦敦市场和纽约市场上,该位置分别在每吨8,380美元和每磅3.83美元.不过,分析师们表示,鉴于关键的支撑区域完整,整体多头人气并未受到冲击.
"尽管今日(跌幅)较大,但市场仍处于近一个半月来的通道中.除非铜价跌破3.70美元,否则多头行情不会轻易结束."ApexFutures.com副主席Craig Ross称.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌215.50美元,或2.5%,收报每吨8,289.50美元.盘后跌势加剧,并触及8,221美元--为两周最低水准.
纽约商品期货交易所(COMEX)5月期铜合约HGK2大跌12.20美分,或逾3%,结算价报每磅3.7375美元,接近3.7365-3.8830美元区间的底部.
根据汤森路透初步数据,纽约尾盘成交量接近6.5万口,与30日均值基本一致.
期铜今年至今仍上涨了约9%,但分析师预计价格将从"过高"水准进一步修正.
INTL FCStone商品分析师Edward Meir认为,铜价在获得支撑前,可能会跌向每吨7,800-8,000美元(每磅3.54-3.63美元).
"在那些水平上,铜价预计才会更有吸引力.一些(中国)库存可能会停止增加,进口压力不会太大,一些实货买家可能会开始入场."他说.
全球最大铜生产商智利Codelco周二表示,鉴于中国需求强劲,预计全球铜市场仍将保持紧张状态,并称2012年将增加70%的投资,至创纪录的逾43亿美元.
瑞士信贷银行表示,当前美国和欧洲公布表现不一的经济数据,可能引发了近期工业金属价格下跌.
交易商和分析师周二对路透表示,中国3月镍消费量可能下降,由于镍主要使用者不锈钢制造商下调产量,其进口有可能受挫.
以下为1902GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 374.35 -11.60 -3.01 343.60 8.95
LME期铝 2235.50 -54.50 -2.38 2020.00 10.67
LME期铜 8289.00 -216.00 -2.54 7600.00 9.07
LME期铅 2067.50 -78.50 -3.66 2035.00 1.60
LME期镍 18745.00 -330.00 -1.73 18710.00 0.19
LME期锡 22310.00 -740.00 -3.21 19200.00 16.20
LME期锌 2012.00 -75.00 -3.59 1845.00 9.05
上海期铝 16175.00 -60.00 -0.37 15845.00 2.08
上海期铜 60280.00 -730.00 -1.20 55360.00 8.89
上海期锌 15760.00 -260.00 -1.62 14795.00 6.52
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开