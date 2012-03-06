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市场报道 | 2012年 3月 7日 星期三 06:32 BJT

〔纽约汇市〕欧元和澳元下挫,因担忧希腊救助计划能否顺利推进＝2

**关注希腊**

如果无法达成协议,导致希腊无法在3月20日偿付债务,这将被视作无序违约,并有可能被视为政治家们失去对欧元控制的迹象.届时投资者可能会将攻击目标转向其他较弱的欧元区国家.

自从欧洲央行(ECB)上周三完成较长期再融资操作(LTRO)之后,欧元兑美元多数时间内处于下跌.

"欧洲央行的LTRO刚刚结束,市场的注意力转向中国和美国经济成长前景,以及希腊债务互换协议的不确定性."CitiFX的10国集团(G10)分析师Andrew Cox称.

中国将今年的经济成长预估从8%下调至7.5%,远低于过去十年录得的平均水平10.7%.

较长期再融资操作缓和了银行业的融资压力,一部分人认为此举等于量化宽松.

"市场交投料保持震荡,保持盘整状态,周末前整体资产市场将偏向疲弱."Cox说.

投资者担心欧元区经济步履蹒跚,也令欧元兑日圆EURJPY=下跌1.73%至105.88.

修正后的数据确认欧元区经济在2011年第四季收缩,有可能迎来衰退.周一公布的采购经理人指数(PMI)凸显该地区的黯淡前景.

希腊及其债权人正处于债务交换协议谈判的最后阶段,该协议旨在促使民间债权人接受减计逾1,000亿欧元希腊债券.该国政府若想得到1,300亿欧元救助资金,该协议至关重要.

**澳元和新西兰元大跌**

澳元兑美元AUD=触及1.0550美元的低位,为1月30日迄今最低水准.澳元日内下跌1.19%,报1.0539美元.

新西兰元兑美元NZD=触及0.8096美元的低位,为1月25日至今最低.新西兰元最新下跌1.10%,报0.8118美元.

澳洲央行周二宣布维持指标利率不变,连续第二个月按兵不动,但再次保留在经济大幅走弱时放宽政策的可能性.[ID:nSB2016709].该举措也令澳元AUD=D4承压,分析师称其可能会进一步下挫.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3113 1.3218 -0.79 +1.30 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.790 81.430 -0.79 +5.00 76.940

欧元/日圆 EURJPY= 105.95 107.72 -1.64 +6.41 99.570

美元/瑞郎 CHF= 0.9185 0.9123 +0.68 -2.04 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5717 1.5859 -0.90 +1.17 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0011 0.9942 +0.69 -1.79 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0544 1.0667 -1.15 +3.12 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2048 1.2058 -0.08 -0.79 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8342 0.8332 +0.12 +0.16 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8119 0.8206 -1.06 +4.30 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7005 5.6157 +1.51 -4.62 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4773 7.4253 +0.70 -3.37 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7899 6.6917 +1.47 -1.42 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.9039 8.8528 +0.58 -0.11 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿/洪曦;审校 张涛

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