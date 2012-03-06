〔纽约汇市〕欧元和澳元下挫,因担忧希腊救助计划能否顺利推进＝2

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
**关注希腊**
如果无法达成协议,导致希腊无法在3月20日偿付债务,这将被视作无序违约,并有可能被视为政治家们失去对欧元控制的迹象.届时投资者可能会将攻击目标转向其他较弱的欧元区国家.
自从欧洲央行(ECB)上周三完成较长期再融资操作(LTRO)之后,欧元兑美元多数时间内处于下跌.
"欧洲央行的LTRO刚刚结束,市场的注意力转向中国和美国经济成长前景,以及希腊债务互换协议的不确定性."CitiFX的10国集团(G10)分析师Andrew Cox称.
中国将今年的经济成长预估从8%下调至7.5%,远低于过去十年录得的平均水平10.7%.
较长期再融资操作缓和了银行业的融资压力,一部分人认为此举等于量化宽松.
"市场交投料保持震荡,保持盘整状态,周末前整体资产市场将偏向疲弱."Cox说.
投资者担心欧元区经济步履蹒跚,也令欧元兑日圆EURJPY=下跌1.73%至105.88.
修正后的数据确认欧元区经济在2011年第四季收缩,有可能迎来衰退.周一公布的采购经理人指数(PMI)凸显该地区的黯淡前景.
希腊及其债权人正处于债务交换协议谈判的最后阶段,该协议旨在促使民间债权人接受减计逾1,000亿欧元希腊债券.该国政府若想得到1,300亿欧元救助资金,该协议至关重要.
**澳元和新西兰元大跌**
澳元兑美元AUD=触及1.0550美元的低位,为1月30日迄今最低水准.澳元日内下跌1.19%,报1.0539美元.
新西兰元兑美元NZD=触及0.8096美元的低位,为1月25日至今最低.新西兰元最新下跌1.10%,报0.8118美元.
澳洲央行周二宣布维持指标利率不变,连续第二个月按兵不动,但再次保留在经济大幅走弱时放宽政策的可能性.[ID:nSB2016709].该举措也令澳元AUD=D4承压,分析师称其可能会进一步下挫.
今日 上日 当日 今年以来 2011年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3113 1.3218 -0.79 +1.30 1.2945
美元/日圆 JPY= 80.790 81.430 -0.79 +5.00 76.940
欧元/日圆 EURJPY= 105.95 107.72 -1.64 +6.41 99.570
美元/瑞郎 CHF= 0.9185 0.9123 +0.68 -2.04 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5717 1.5859 -0.90 +1.17 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0011 0.9942 +0.69 -1.79 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0544 1.0667 -1.15 +3.12 1.0225
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2048 1.2058 -0.08 -0.79 1.2144
欧元/英镑 EURGBP= 0.8342 0.8332 +0.12 +0.16 0.8329
新西兰元/美元 NZD= 0.8119 0.8206 -1.06 +4.30 0.7784
美元/挪威克朗 NOK= 5.7005 5.6157 +1.51 -4.62 5.9766
欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4773 7.4253 +0.70 -3.37 7.7379
美元/瑞典克朗 SEK= 6.7899 6.6917 +1.47 -1.42 6.8878
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.9039 8.8528 +0.58 -0.11 8.9135
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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 利棣儿/洪曦;审校 张涛
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开