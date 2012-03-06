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市场报道 | 2012年 3月 7日 星期三 05:58 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收低,印度出口禁令的不确定性限制跌幅

路透纽约3月6日电---棉花期货周二收低,分析师称因美元走强及外围市场疲弱,促使投资者对上日涨幅锁定利润,即使印度限制棉花出口的不确定性减少了跌幅.

洲际交易所(ICE)5月期棉合约CTK2跌0.81美分,结算价报每磅91.42美分,盘中交易区间为90.77-94.24美分.

周一该指标合约触及4美分涨停限制,收报每磅92.23美分,并录得一个月内最大单日涨幅.

汤森路透的初步数据显示,周二的成交量约为3.2万口,较30日均值低约10%.

"谁也不知道这股涨势之后会是什么,"位于路易斯安那州的独立棉花分析师Mike Stevens表示.

印度农业部长周二表示,已要求总理取消本周宣布的棉花出口禁令,称他对此决定并不知情.这使棉花市场陷入混乱.

印度的出口禁令提振棉花市场,因市场担心中国将不得不转向美国采购日益减少的棉花供应.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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