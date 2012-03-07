〔美国数据〕1月消费者信贷猛增177.76亿美元,预估为增长100亿美元

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透华盛顿3月7日电---一份美国联邦储备理事会报告周三显示,美国1月消费者信贷猛增177.76亿美元,多于预期,因民众借钱购买汽车和上学,尽管循环贷款五个月来首次下跌.
美国1月消费者信贷升幅高于路透访查的分析师预估的100亿美元.12月修定后为增加162.68亿美元.
包括学生贷款和汽车贷款在内的1月非循环贷款增加207.23亿美元,为2001年11月来最大升幅.
主要用于衡量信用卡使用情况的循环贷款减少29.47亿美元,为去年8月来首次下跌.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p