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货币新闻 | 2012年 3月 8日 星期四 04:08 BJT

〔美国数据〕1月消费者信贷猛增177.76亿美元,预估为增长100亿美元

路透华盛顿3月7日电---一份美国联邦储备理事会报告周三显示,美国1月消费者信贷猛增177.76亿美元,多于预期,因民众借钱购买汽车和上学,尽管循环贷款五个月来首次下跌.

美国1月消费者信贷升幅高于路透访查的分析师预估的100亿美元.12月修定后为增加162.68亿美元.

包括学生贷款和汽车贷款在内的1月非循环贷款增加207.23亿美元,为2001年11月来最大升幅.

主要用于衡量信用卡使用情况的循环贷款减少29.47亿美元,为去年8月来首次下跌.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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