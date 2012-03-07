〔欧洲汇市〕英镑兑美元走势受到抑制,下行风险增加

路透伦敦3月7日电---英镑兑美元周三承压,此前风险人气起起伏伏,且投资者不愿买入英镑.由于英国经济以及技术前景疲弱,英镑料将仍承受压力.

英镑兑美元GBP=D4追平上日触及的11日低点1.5698美元,此前希腊民间债权人参与债券互换的不确定性抑制风险偏好,并给避险的美元提供支撑.

周三缺少英国数据公布,令英镑容易受到市场冒险意愿起伏的影响,但资金流相对清淡.英镑日内最新持平于大约1.5720美元.交易商表示,亚洲主权账户需求支持英镑,但一大型美国银行的卖盘限制涨幅.

"1.60看来像是近期回升的高点,目前有多重向下跌破的风险正在蓄积."摩根士丹力欧洲外汇策略主管Ian Stannard表示.

"英国正面数据带来的惊喜在近期提供些许支撑,但我们认为国内的景气将会开始失去动能,而英镑将会再度面临压力."他补充道.

交易商指出,英镑买单在1.5700附近,下方则有停损卖单.主要支撑位为1.5660的55日均线附近,以及1.5650附近的近期低点.

"英镑/美元已经蚕食两个月支撑线.焦点已经转向更为重要的支撑位1.5650/43,需要跌破此位才能确立其顶部成型."德国商业银行在一份报告中指出,该行建议做空英镑/美元,近期目标为1.5650.

近期正面的英国数据削弱了英国央行推出进一步量化宽松政策的预期.外界广泛预计英国货币政策委员会(MPC)将在周四会议上保持利率不变,并不会再有资产购买行动.

"近期零售销售数据暗示消费者境况好转程度可能要优于预期,有迹象显示国内和海外活动在经历2011年底疲弱后均有改善."巴克莱资本分析师Simon Hayes称.

欧元兑英镑EURGBP=D4近持平,报0.8341英镑,周四希腊债务互换最后期限之前面临压力.目前欧元兑英镑远低于近0.8500英镑的2月高点.交易商报告称,英国清算机构在下午卖出欧元,买入英镑.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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