〔欧洲股市〕收高,美国就业数据和希腊债务互换协议希望扶助完成反弹

路透法兰克福3月7日电---欧洲股市周三从一个月低位反弹收高,受助于正面美国就业数据,以及投资者日益相信希腊最终料能与民间债权人就债券互换达成协议.

随着大银行和退休基金都表示对希腊债务交换的支持,投资人为周四截止日希腊可以达成债务重组协议,确保1,300亿欧元国际援助方案做准备.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.6%,报1,058.45点.Euro STOXX 50指数.STOXX50E上涨0.71%,报2,460.77点.

两股指在经历近乎未曾中断的两个半月升势后,在周二均分别大跌2.6%和3.4%.但周三其从关键的支撑位50日移动均线反弹.

"投资者认为希腊将再度涉险过关,将达成某种形势的协议.因此,买家回到股市."GFT Markets市场分析师David Morrison称.

股市也获得美国就业数据的提振.民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国2月民间部门就业增长速度快于预估.2月ADP民间就业人数增加21.6万人,高于分析师预估的增加20.8万人.[ID:nEAPA70EH1]

英国富时100指数.FTSE收高0.44%,报5,791.41点;德国股市DAX指数.GDAXI上涨0.57%,报6,671.11点;法国CAC-40指数.FCHI收涨0.89%,报3,392.33点.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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