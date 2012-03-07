〔金属期市〕期铜四个交易日内首次收涨,受希腊债务重组乐观情绪提振

* 期铜自周二跌势中反弹

* 仍接近年度区间的底部

* 中国第二大铜生产商预计2012年需求增长6%

* 美国将在周五公布非农就业数据

路透纽约/伦敦3月7日电---铜价周三在四个交易日内首次收涨,脱离重要支撑位,因围绕希腊达成债务重组的乐观情绪提振投资者转向工业金属、欧元和股票等风险资产.

"我认为更多的是外围市场在产生影响,"Kingsview Financial驻芝加哥交易主管Matthew Zeman表示.

"越来越多的消息显示,债权人将接受希腊债务交换协议.这就是今天市场走势扭转的原因."

随着大银行和退休基金都表示对希腊债务交换的支持,投资人为周四截止日希腊可以达成债务重组协议,确保1,300亿欧元国际援助方案做准备.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3涨5.50美元,收盘报每吨8,295美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)主力5月合约HGK2结算价上涨2.95美元,报每磅3.7670美元,盘中交易区间为3.7140-3.7860美元.

盘中低点距离3.70美元区域的一系列支撑位不远,在该区域55日移动均线、2月的低点和一条上行趋势线汇聚.

美国2月民间部门就业增长速度快于预估,抵消了(德国)1月工业订单意外下降的影响,勾勒出大西洋两岸成长模式继续相异的画面.

交易商称,市场注意力将转至周五的一系列报告,其中包括中国零售销售和工业生产数据,以及关键的美国非农就业数据,这些都将左右近期价格走势.

分析师们称,鉴于中国需求不振以及供给充足,未来铜面临更大的下档压力.

中国商务部周三表示,今年能源和原材料进口将增加,但未给出任何细节.

本周开始时,铜即告下挫,此前中国在周一将2012年经济成长目标下调至八年低位7.5%,引发市场担心该国对原材料的需求,尽管一些分析师表示这种担忧并无依据.

澳洲联邦银行(CBA)表示,过去10年里,中国的经济成长率均较政府目标高出2至3个百分点.

中国第二大铜生产商铜陵有色(000630.SZ)称,预计今年国内铜需求将至少成长6%,因受电力行业支持.中国最大铜生产商江西铜业股份有限公司(0358.HK)(600362.SS)则认为需求将增长7%.

以下为1902GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 376.75 3.00 +0.80 343.60 9.65

LME期铝 2209.00 -26.50 -1.19 2020.00 9.36

LME期铜 8293.00 3.50 +0.04 7600.00 9.12

LME期铅 2090.00 22.00 +1.06 2035.00 2.70

LME期镍 18900.00 155.00 +0.83 18710.00 1.02

LME期锡 22250.00 -60.00 -0.27 19200.00 15.89

LME期锌 2014.00 2.00 +0.10 1845.00 9.16

上海期铝 16165.00 -10.00 -0.06 15845.00 2.02

上海期铜 59390.00 -890.00 -1.48 55360.00 7.28

上海期锌 15515.00 -245.00 -1.55 14795.00 4.87

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李春喜/洪曦;审校 李军

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