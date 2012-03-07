〔全球金市〕金价止跌收涨,受希腊债务重组乐观情绪与正面美国数据支撑

* 希腊债务重组前景改善与正面美国就业数据提供支撑

* 美联储购买债券计划的消息提振人气

* 中国与印度实货需求好转,提振价格

路透纽约/伦敦3月7日电---金价周三收涨,终止三日连跌,因希腊债务前景改善,以及正面的美国就业数据提振风险意愿.

此外,华尔街日报报导称,美国联邦储备理事会(美联储,FED)考虑冲销买入公债释出的资金,旨在应对资产购买将刺激通胀的忧虑,亦提振金价.

金价周三追随美股和油价涨势,之前主要银行和养老基金支持了希腊的债务交换项目,增加了纾困协议成功的可能性.

1903GMT,现货金XAU=上涨0.6%,报每盎司1,683.89美元.

美国4月期金GCJ2结算价上涨11.80美元,报每盎司1,683.90,成交量大幅低于上日.

尽管金价周二下跌,芝加哥商业交易所(CME)数据显示,美国黄金期货未平仓量仅下跌0.2%,这暗示部分投资者可能在金价跌破200日移动均线时,增加了新的空仓.

黄金近期与风险较高资产一并上涨,而非是扮演传统避险商品身份.数据显示周二美国2月民间部门就业增长,也给予黄金支撑.

黄金价格下跌引发消费者作出反应.中国和印度买盘活动本周增加,不过数量不多.此外黄金上市交易基金(ETF)持仓量仍在纪录高位,显示出投资者对黄金的需求.

其他贵金属方面,现货银XAG=上涨1.5%,报每盎司33.39美元.周二时银价大跌逾4%.

铂金(白金)系金属亦在上日骤跌后反弹.现货铂金XPT=上涨1%,报每盎司1,625.42美元.现货钯金XPD=上扬2.7%,报每盎司681.97美元.

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最新价格/ 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX 4月黄金期货 1683.90 11.80 0.7 1671.70 1687.70 131,736

COMEX 5月白银期货 33.585 0.802 2.4 32.755 33.610 40,988

COMEX 4月铂金期货 1627.30 15.40 1.0 1611.00 1635.00 7,216

COMEX 6月钯金期货 685.35 13.75 2.0 666.05 687.10 2,572

现货金 1683.89 9.95 0.6 1671.65 1686.51

现货银 33.390 0.480 1.5 32.740 33.540

现货铂金 1625.42 16.43 1.0 1612.50 1631.00

现货钯金 681.97 18.25 2.7 667.70 683.00

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 李春喜/洪曦;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=