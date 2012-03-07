〔纽约汇市〕欧元兑美元从三周低点反弹,希腊债务重组不安情绪犹存

* 有报导称美联储正考虑冲销买入公债释出的资金,美元受挫

* 周四希腊债务互换协议最后期限前,投资者情绪焦虑

* 美国2月民间就业人数增加21.6万人

路透纽约3月7日电---美元周三全面下跌,之前一份报导引述美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员的话称,联储正考量一项新的公债购买计划以支持脆弱的美国经济复苏.此举无疑将削弱美元价值.

欧元兑美元从三周低位反弹.不过涨势受到未决的希腊债务互换协定限制.债权人需接受对所持希腊债务名义价值减记53.5%.

根据华尔街日报,美联储官员正在考虑冲销买入公债所释出的资金,旨在应对资产购买将刺激通胀的忧虑.[ID:nSB2020671].

美元指数.DXY下跌0.18.根据路透数据,欧元兑美元EUR=上涨0.27%,报1.3151美元,略低于日内高位1.3164美元.稍早时,投机客在空头回补操作中买回欧元.此次操作因美联储报导而扩大.

民间债权人需在周四前决定,是否同意将手中的希腊公债更换为较低价值的证券.该协议料能减轻希腊3,500亿欧元债务负担的近三分之一,并避免无序违约.

希腊官员表示,多数债权人已同意,但投资者持求稳观点,一度将欧元推低至1.3095美元,为2月中旬以来最低.

纽约梅隆银行货币分析师Michael Woolfolk表示,"即使结果如愿以偿,也不会减轻市场的忧虑."他还补充道:"我们仍需要通过下个月的大选,以及有关希腊是否将留在欧元区的决定.这仍是个未解决的问题."

投资人面临希腊协议谈不拢的风险,同时亦准备周四欧洲央行会议及周五公布的美国非农就业报告.

"到今天美元表现一直良好的原因是欧洲央行不断扩大其资产负债表,而美联储一直控制其资产负债表.如果欧洲央行不再进行再融资操作,那可能提振欧元.否则,我们可能看到欧元将再次下跌,"Schlossberg说.

"真的视乎明日欧洲央行总裁德拉吉的讲话,"Schlossberg补充说.

其他货币方面,美元兑日圆JPY=升0.4%,至81.17日圆,脱离一周低位,但美元兑瑞郎CHF=跌0.25%,至0.9165瑞郎,兑加元跌0.32%,至0.9977加元.英镑兑美元GBP=升0.11%,至1.5736美元.

**关注美国数据**

瑞典北欧斯安银行(SEB)首席汇市策略师Carl Hammer说,即使希腊协议顺利完成,欧元仍可能在3月底回落至1.30美元.

一周前,欧元迫近年内的最高位1.35美元.不过,对希腊债券互换的疑虑及对亚洲成长的担忧一直促使投资人在过去一周降低风险交易及在美元避险.

近期美国数据也擦亮美元的吸引力,这包括周三报告显示2月民间就业人数增加21.6万.

"我认为这一因素将继续支持美元,因这些数据和外国令人失望的数据形成对照,无论是欧元区或亚洲数据亦然,"Commonwealth Foreign Exchange的首席分析师Omer Esiner说.

3月迄今,美元指数.DXY累计升约1.4%.

在美国经济似乎增加动能之际,亚洲的动能看来将减弱.本周,中国降低年度经济成长目标至7.5%的八年低位,令市场担心中国经济起飞的双位数增幅的日子已成过去.

这损及诸如澳元等货币,及依赖中国经济强劲成长的经济体货币.澳洲是中国原材料的主要供应国之一.

澳元兑美元AUD=D4升0.35%,至1.0583,但仍远低于上周触及的2012年高位1.0857.(完)

--编译 洪曦/利棣儿;审校 李军

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