〔美国股市〕开盘上涨,受希腊协议希望带动

路透纽约3月8日电---美国股市周四开盘上涨,因市场乐观认为希腊债务互换协议有望在今日稍晚的到期时限前达成,避免该国无序违约.
道琼工业指数.DJI盘初上涨69.48点,或0.54%,至12,906.81点,标准普尔500指数.SPX涨9.19点,或0.68%,至1,361.82点,Nasdaq指数.IXIC上扬20.39点,或0.69%,至2,956.08点.
美国初请失业金人数意外上升,并不足以改变劳动力市场好转的看法.劳动市场改善是当前股市上涨的主要动力.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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