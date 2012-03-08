〔美国热股〕FUEL SYSTEMS SOLUTIONS季度获利不及预期,股价下跌逾7%

路透3月8日电---替代能源部件生产商FUEL SYSTEMS SOLUTIONS FSYS.O的季度获利不及分析师预期,但该公司预测的2012年营收大致高于市场预期,因预计需求将出现增长.
FUEL SYSTEMS SOLUTIONS股价周四早盘大跌7.67%,报24.30美元.(完)
--编译 李春喜;审校 利棣儿
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