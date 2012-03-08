〔美国热股〕SMITHFIELD FOODS股价下跌,此前公布的季度获利好于预期

路透3月8日电---美国最大养猪及猪肉生产企业SMITHFIELD FOODS INC SFD.N公布的季度获利好于预期,因亚洲对猪肉的强劲需求帮助抵消了成本上涨及养猪业务的疲弱的影响.
SMITHFIELD FOODS INC股价周四早盘尾段跌0.35%,报22.74美元.(完)
--编译 李春喜;审校 利棣儿
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