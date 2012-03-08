〔英国债市〕英债期货大致持稳,英国央行一如预期维持货币政策不变

路透伦敦3月8日电---英债期货周四大致持稳,盘中走势反复,英国央行一如预期维持货币政策不变,对市场影响不大.

英国央行周四决定维持货币政策不变,量化宽松规模亦维持在2月时的3,250亿英镑不变,当时该决定旨在支撑经济复苏.

上周路透调查显示,受访分析师都认为英国央行不会背离上月宣布的三个月公债购买计划.争论正愈发转移到央行是否会在5月进一步推出量化宽松措施.[ID:nSB2022673]

6月英债期货FLGM2结算价下跌5个跳动点,报115.15,跑赢可比德债期货FGBLM217个跳动点.

现货公债市场上,10年期英债GB10YT=RR收益率升1个基点,报2.14%,其较可比德债收益率EU10YT=RR利差持稳在约35个基点.

较长期英债收益率升约2个基点,而短期英债收益率则变动不大,令收益率曲线趋陡.

英债期货盘中多数时间在平盘下方交投,因投资人对希腊将完成债务交换,避免无序违约的信心增强.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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