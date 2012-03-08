〔金属期市〕期铜第二日收涨,市场静候希腊债务结果与美国就业数据

路透纽约/伦敦3月8日电---期铜周四连续第二日收涨,不过交投缩量,因投资者在等待希腊债务重组协议消息,以及美国将在周五公布的重要就业数据.
期铜自外围市场强势中获得动能,市场乐观认为希腊能够与民间债权人达成债务协议并避免无序违约.这种乐观情绪提振欧元兑美元上涨,并或使全球股市录得近两个月来最大单日涨幅.
不过期铜涨势受限,分析师称,价格仍然易受进一步下行压力的冲击,尤其是如果周五的美国就业数据意外低于预期.
"市场非常脆弱,因此美国的就业数据将会产生重要影响,"位于新泽西州Upper Saddle River的LOGIC Advisors合伙人Bill O'Neill表示.
路透调查预测,2月美国新增非农就业岗位21万个,民间就业岗位料增加22.5万个,并将抵消部分政府工作岗位的减少.
伦敦金属交易所(LME)指标期铜合约CMCU3收涨35美元,报每吨8,330美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)5月期铜合约涨2.45美分,结算价报每磅3.7915美元.盘中交易区间为3.7650-3.8310美元.
汤森路透初步数据显示,纽约尾盘成交量接近50,000口,较30天均值低三分一.
欧洲央行(ECB)周四稍早将指标利率保持在1%不变,但进一步下调今年成长预估,同时上调了2012/2013年通胀预估.
此外,美国上周初请失业金人数意外上扬,不过该数字不足以改变就业市场正在好转的观点.
"宏观经济情况正在改善,铜的供给面还有许多问题.上海现货铜溢价正在走高."渣打银行分析师Dan Smith称.
全球最大铜矿智利Codelco[CODEL.UL]本周表示,铜产量预计将小幅下滑,凸显出供给紧张.
近几周来,铜自今年初以来的意外强劲势头显示出疲弱迹象.本周铜价跌至波动区间的底部,因担忧中国需求疲弱.中国占全球铜消费量的约40%.
在中国下调2012年成长目标后,这一忧虑成为事实.
最新数据显示,LME铜库存MCU-STOCKS减少875吨,至280,025吨,为两年半新低.
分析师们表示,这表明欧美需求改善,但上海期货交易所监控仓库的库存增加则表明亚洲需求走低.
以下为1845GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 378.65 1.95 +0.52 343.60 10.20
LME期铝 2205.50 -3.50 -0.16 2020.00 9.18
LME期铜 8329.00 34.00 +0.41 7600.00 9.59
LME期铅 2124.00 34.00 +1.63 2035.00 4.37
LME期镍 18800.00 -100.00 -0.53 18710.00 0.48
LME期锡 22750.00 500.00 +2.25 19200.00 18.49
LME期锌 2048.50 33.50 +1.66 1845.00 11.03
上海期铝 16140.00 -25.00 -0.15 15845.00 1.86
上海期铜 59460.00 70.00 +0.12 55360.00 7.41
上海期锌 15645.00 130.00 +0.84 14795.00 5.75
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 李春喜/洪曦;审校 利棣儿
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