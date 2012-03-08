版本:
中国
债券 | 2012年 3月 9日 星期五 05:18 BJT

〔标题新闻〕在限期前有近95%的债权人同意参与债务交换--希腊政府高官

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8E8AZS]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐