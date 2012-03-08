〔美国股市〕希腊债务交换协议进展提振ADR收涨,银行板块领升

路透纽约3月8日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周四连续第二日上涨,因希腊接近与民间债权人达成债务交换协议,避免无序违约.
希腊需要在2000GMT之前与债权人达成协议,才能获得纾困并支付3月20日到期的债务.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR上涨1.92%,自周二以来已经上涨约2.5%,当时希腊债务担忧打击该指数跌至五周低点.标准普尔500指数.SPX收高0.98%.
易受希腊违约冲击的银行板块领涨.德意志银行(DB.N)涨5.06%至47.17美元,西班牙国际银行STD.N涨1.06%至8.20美元.
能源相关类股上涨,受油价上涨推动,其中布兰特原油受伊朗核项目的持续紧张局势提振,一度升穿每桶126美元,后又小幅回落.
欧洲企业ADR指数.BKEUR上涨2.06%,报119.85点.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨1.5%至1,074.43点.
亚洲企业ADR指数.BKAS收升1.74%,报129.13点.拉丁美洲ADR指数.BKLA收涨1.75%,报376.01美元.(完)
--编译 李春喜;审校 利棣儿
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