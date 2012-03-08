〔美股盘后〕德州仪器发布第一季财测后股价下挫2.3%

路透纽约3月8日电---德州仪器(德仪,Texas Instruments)(TXN.O)股价周四在美股盘后交易中下挫2.3%,报31.84美元,之前德州仪器公布下修了第一季财测.
德州仪器预计第一季每股盈利(EPS)为0.15-0.19美元,营收为29.9-31.1亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估德州仪器第一季EPS为0.31美元,营收为31.6亿美元.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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