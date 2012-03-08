〔加拿大股市〕录得两周最大升幅,受希腊债务交换协议的希望提振

路透多伦多3月8日电---加拿大主要股指周四大幅收高,录得逾两周最大升幅,因迹象显示希腊和民间债权人将最终达成债务交换,令金融股和资源股攀升.
希腊推进和民间债权人的债券交换协议,达到了75%最低参与率的要求,进一步接近获取1,300亿欧元的救助资金.
市场预期周五出炉的美国2月非农就业报告稳健,这也燃点原油和其他对经济成长反应敏感的商品上涨,带动加拿大主要股指上升.能源类股涨1%,金融股升1.2%.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高111.77点,或0.91%,报12,461.93点.大盘10大类股中有八类收高.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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