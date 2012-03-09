〔英国债市〕英债期货收盘几无变动,工业生产意外下滑令政策前景不明

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透伦敦3月9日电---英债期货周五收盘几无变动,投资者在场外观望,因在一系列好于预期的经济消息之后,英国1月工业生产意外下跌,使得英国经济政策前景不明.
希腊成功获得民间债权人支持,以及盘中稍晚时美国公布的稳健就业数据,使英债期货盘中多数时间维持在负区上下.
6月英债期货FLGM2结算价收低7个跳动点,报115.08,本周一直都在区间内交投,并较上周的收盘水平仅低六个跳动点.可比德债期货FGBLM2周五收涨14个跳动点.
"市场在寻找方向,"Investec固定收益分析师Brian Barry表示,近来英国的经济消息喜忧参半.
"这种环境下真的不适合急于大举押注,最后等待形势明朗之后."
英国国家统计局周五公布的数据显示,1月工业生产较前月减少0.4%,预估为增长0.3%,较上年同期下滑3.8%,为2009年11月以来最大按年降幅.1月制造业产出较前月增长0.1%(预估为增长0.3%),较上年同期增长0.3%.
英国国家统计局周五公布,2月PPI产出物价较前月增长0.6%,较上年同期增长4.1%(预估为增长3.9%).[GB-ECI-CMN]
现货市场,10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR上涨1个基点至2.15%,与同比德债收益率EU10YT=RR之差走阔近2个基点至36个基点.
较长期公债收益率上涨逾1个基点,而短期公债全线持稳.
分析师把收益率曲线略趋陡归因为未来两周将有两批30年期英债标售,在此之前投资者调整仓位.(完)
--编译 李春喜;审校 利棣儿
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路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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