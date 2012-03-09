〔英国债市〕英债期货收盘几无变动,工业生产意外下滑令政策前景不明

路透伦敦3月9日电---英债期货周五收盘几无变动,投资者在场外观望,因在一系列好于预期的经济消息之后,英国1月工业生产意外下跌,使得英国经济政策前景不明.

希腊成功获得民间债权人支持,以及盘中稍晚时美国公布的稳健就业数据,使英债期货盘中多数时间维持在负区上下.

6月英债期货FLGM2结算价收低7个跳动点,报115.08,本周一直都在区间内交投,并较上周的收盘水平仅低六个跳动点.可比德债期货FGBLM2周五收涨14个跳动点.

"市场在寻找方向,"Investec固定收益分析师Brian Barry表示,近来英国的经济消息喜忧参半.

"这种环境下真的不适合急于大举押注,最后等待形势明朗之后."

英国国家统计局周五公布的数据显示,1月工业生产较前月减少0.4%,预估为增长0.3%,较上年同期下滑3.8%,为2009年11月以来最大按年降幅.1月制造业产出较前月增长0.1%(预估为增长0.3%),较上年同期增长0.3%.

英国国家统计局周五公布,2月PPI产出物价较前月增长0.6%,较上年同期增长4.1%(预估为增长3.9%).[GB-ECI-CMN]

现货市场,10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR上涨1个基点至2.15%,与同比德债收益率EU10YT=RR之差走阔近2个基点至36个基点.

较长期公债收益率上涨逾1个基点,而短期公债全线持稳.

分析师把收益率曲线略趋陡归因为未来两周将有两批30年期英债标售,在此之前投资者调整仓位.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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