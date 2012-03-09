〔欧元债市〕希腊完成债务互换带来短暂释怀,焦点转向欧元区经济前景

* 希腊避免近期违约,有意使用集体行动条款

* 欧洲经济前景疲弱令投资人只可短暂释怀

* 外界广泛认为,葡萄牙可能是下一个重组债务的国家

路透伦敦3月9日电---希腊成功完成债权互换协议,帮助改善周五较高风险资产的人气.不过欧元区成长前景疲弱以及投资者担心葡萄牙可能也要求债权人接受损失,可能限制经济较弱国家公债收益率的跌幅.

希腊避免了无序违约的风险.一部分人称该风险可能给欧元区带来超过1兆(万亿)欧元的损失.此前将近全部债权人均同意接受对所持债务进行大幅减记.

不过,市场关注面很快转移到近期数据显示欧元区经济衰退机率增大,以及希腊和其他国家进一步重组债务的风险.

尽管完成债务互换,希腊仍背负大量债务,且该国并无借助经济成长减轻负担的迹象.

投资者将其目前持有的希腊债券交换成新的希腊债券,发行前的收益率为15-21%,反应违约的风险高,且远高于葡萄牙公债收益率的约11-14%.

"很明显协议为希腊赢得了时间,不过我得说,我仍怀疑协议是否给予希腊足够多的时间,鉴于目前一波又一波的撙节措施,以及该国无经济成长的情况,可能局势很快恶化."London and Capita固定收益部主管Sanjay Joshi表示.他补充称,看多德债期货和美国公债,对二线国家公债持中性看法.

一些市场人士担心希腊将为同样接受援助的葡萄牙重组其债务立下先例.

10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB上涨3.4个基点,报4.84%,价格表现不及西班牙公债.后者收益率ES10YT=TWEB下跌7.7个基点,报5.01%.

RWC Partners的主管Peter Allwright称,他对西班牙公债并无风险敞口,并打算在意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB跌至4.5-4.75%水准时做空.

Allwright仍偏好核心欧元区国家公债,特别是德国五年期公债.五年期德国公债收益率下跌1个基点,报0.77%.10年期德国公债收益率DE10YT=TWEB微跌至1.79%.

德国商业银行利率分析师David Schnautz表示,德债看似价格较高,未来数周内收益率有可能从当前水平微升至2-2.2%.德债期货FGBLc1FGBLM2在开盘时曾一度承压,日内上涨14个跳动点,报138.48.欧洲股市亦上扬.

数据显示美国2月非农就业人数增幅高于预期后,德债一度触及盘中低位138.14.

葡萄牙公债收益率全面下跌,不过料葡萄牙公债仍承受卖压.荷兰国际集团(ING)利率分析师Alessandro Giansanti表示,市场已经消化了该国债务重组逾30%的概率.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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