〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货收低,受全球咖啡丰收前景打击

路透纽约/伦敦电3月9日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五向本周稍早触及的16个月低点回落,因2012/13季全球咖啡产量有望创下纪录高位,令市场处于守势.

ICE可可扩大上日涨势,上日受技术性因素推动上涨.期糖交投清淡,小幅收低.

5月阿拉比卡咖啡期货合约KCK2跌3.2美分,或1.7%,收盘报每磅1.862美元.盘中低点为1.856美元,略高于周四触及的1.851美元,后者为该合约自2010年10月中旬以来的低点.

咖啡期货价格较2011年5月的高点已经下跌近40%,因2012/13季全球咖啡产量可能大幅增长,帮助缓解了供应紧张的担忧,并打压投资者对咖啡的胃纳.

"目前市场已经远远脱离2011年的高点,市场日益认为下行风险高于上行风险,因2012/13年全球咖啡供应可能出现过剩,"INTL FC Stone旗下CoffeeNetwork的分析师Andrea Thompson表示.

Thompson在一份报告中称,2012/13年全球咖啡产量预计增至创纪录的1.46亿袋(60公斤),较2011/12年增长1,100万袋.

伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡期约LRCK2跌38美元或1.8%,收盘报每吨2,050美元,焦点仍在可获得的交付供应可能紧张及5月与7月合约的溢价扩大.

5月罗布斯塔咖啡较7月合约溢价走宽至大约57美元,高于周四尾盘的约50美元.

ICE可可期货指标5月合约CCK2涨15美元,收盘报每吨2,410美元.伦敦5月可可期货LCCc2升16英镑,或1.04%,结算价报每吨1,556英镑.

ICE原糖期货价格也下跌,5月原糖期货SBc1跌0.30美分,或1.25%,收盘报每磅23.66美分.伦敦5月白糖期货LSUK2跌8.10美元,或逾1.2%,收盘报每吨625.50美元.(完)