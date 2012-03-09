〔芝加哥期市〕CBOT小麦收高,因玉米升势及美国农业部报告

路透3月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上涨,结束四日连跌,此前美国农业部下调了供应预估,且交易商表示玉米市场强势也惠及小麦期货.

本周,CBOT-5月小麦期货下挫5%,为指标月合约三个月前大跌6.3%以来最大周度跌幅.

美元大涨令小麦期货升势受限.

美国大平原硬红冬麦种植区以及春麦产区预报有雨也令小麦市场承压.

美国农业部报告2011/12年度全球小麦结转库存为2.0958亿吨,低于2月预估的2.131亿吨,且低于市场预估的2.12608亿吨.

美国农业部预计美国国内小麦结存为8.25亿蒲式耳,较2月预估低2,000万蒲式耳,且低于分析师预估均值8.36亿蒲式耳.

但交易商表示,仍有足够小麦能够满足需求.

美国农业部将美国小麦出口预估上调2,500万蒲式耳,至10亿,因近几周全球对美国小麦的需求增加.

民间分析机构Informa Economics预计今年美国各种小麦的种植总面积为5,774.5万英亩,低于其之前预估的5,790万英亩.

CBOT-5月小麦期货WK2收高8-1/4美分,报每蒲式耳6.43美元.

CBOT小麦预估成交量为95,025口.(完)