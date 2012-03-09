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市场报道 | 2012年 3月 10日 星期六 04:17 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收低,因美国农业部产量预估数据

路透纽约3月9日电---棉花期货周五收低,分析师表示,此前美国农业部预估全球产量增加,但疑似消费者买盘限制了期棉的跌幅.

洲际交易所(ICE)指标5月期棉合约CTK2下跌0.76美分,收报每磅88.80美分,盘中波动区间在88.25-90.46美分.

汤森路透数据显示,周五成交量约2.2万口,较30日均值低约10%.

美国农业部月度供需报告是今日市场走软的诱因.

美国农业部将2011/12年度全球棉花产量预估由1.2334亿出口包上调至1.2364亿包,将全球消费量由1.0971亿下调至1.0872亿,将全球结转库存由6,077万出口包上调至6,232万.

消息指印度将允许3月4日前清关的棉花出口,交易商称该决定在意料之中,所以市场反应不大.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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