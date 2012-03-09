〔纽约期市〕ICE期棉收低,因美国农业部产量预估数据

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透纽约3月9日电---棉花期货周五收低,分析师表示,此前美国农业部预估全球产量增加,但疑似消费者买盘限制了期棉的跌幅.
洲际交易所(ICE)指标5月期棉合约CTK2下跌0.76美分,收报每磅88.80美分,盘中波动区间在88.25-90.46美分.
汤森路透数据显示,周五成交量约2.2万口,较30日均值低约10%.
美国农业部月度供需报告是今日市场走软的诱因.
美国农业部将2011/12年度全球棉花产量预估由1.2334亿出口包上调至1.2364亿包,将全球消费量由1.0971亿下调至1.0872亿,将全球结转库存由6,077万出口包上调至6,232万.
消息指印度将允许3月4日前清关的棉花出口,交易商称该决定在意料之中,所以市场反应不大.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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