〔金属期市〕期铜大涨,受中国宽松货币政策预期和美国非农就业报告助推

* 期铜本周收低1%

* 中国通胀降温,提振货币宽松希望

* 美国就业数据表明更广泛的经济领域复苏

* 市场关注:周六公布的中国进出口贸易数据

路透纽约/伦敦3月9日电---期铜周五录得近三周最高单日涨幅,因希腊成功完成债务互换、美国就业数据强劲以及中国可能进一步放宽货币政策,进而提振铜需求的希望.

今日近2%的涨幅,令伦敦和纽约市场铜价再度远离其2月低位,并帮助期铜收在200移动均线上方,因此在图表上形成双底型态.

本周期铜下滑约1%,此前中国下调成长目标打击需求前景.本周三个月期铝CMAL3大跌近4%,为11月末以来最高单周跌幅,且在本周各类金属中跌幅最高.期铝价格自上周触及的六个月高点每吨2,361.50美元迅速挫跌.

伦敦金属交易所(LME)指标期铜合约CMCU3收涨160美元,或1.9%,报每吨8,490美元--为2月21日至今最佳单日表现,当时铜价大涨逾2.5%.

纽约商品期货交易所(COMEX)-5月合约HGK2收高6.70美分,或1.8%,报每磅3.8585美元,接近交投区间3.7880-3.8775美元的顶部.

中国公布数据显示工业生产和消费品零售额均低于预期,2月消费者物价指数(CPI)也创下3.2%的20个月低位.

这些弱于预期的数据预计将给政策制定者更多放宽货币政策的空间,支撑经济成长.

"中国存款准备金率非常有可能很快下调."加拿大帝国商业银行大宗商品分析师兼资深分析师Peter Buchanan表示.

日内稍晚,美国公布强劲的2月非农就业数据,且实现连续第三个月增长,表明美国更广泛的经济领域复苏.各类金属由此得到提振.

但INTL FCStone金属分析师Edward Meir表示,"市场正将注意力从希腊转移到葡萄牙、西班牙和意大利,这些将会构成新的难题."

中国上月铜产量继续增长,2月精炼铜产量较去年同期增长9.5%至437,000吨.

不过周六将公布的中国进口数据料显示,上月铜进口下降.

周五上海期货交易所公布的数据显示,上海仓库中的铜库存增加3,294吨至224,781吨,为2002年7月迄今最高.

形成对比的是,周五LME数据显示,铜库存减少4,000吨,至逾31个月低位的276,025吨.

以下为1857GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 386.15 7.00 +1.85 343.60 12.38

LME期铝 2240.00 34.00 +1.54 2020.00 10.89

LME期铜 8495.00 165.00 +1.98 7600.00 11.78

LME期铅 2120.00 -4.00 -0.19 2035.00 4.18

LME期镍 19300.00 500.00 +2.66 18710.00 3.15

LME期锡 23200.00 950.00 +4.27 19200.00 20.83

LME期锌 2070.00 21.00 +1.02 1845.00 12.20

上海期铝 16195.00 55.00 +0.34 15845.00 2.21

上海期铜 60370.00 910.00 +1.53 55360.00 9.05

上海期锌 15790.00 145.00 +0.93 14795.00 6.73

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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