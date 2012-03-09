〔美国股市〕ADR多数收低,因利好的非农就业数据提振美元上扬

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约3月9日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周五多数收低,之前美国公布的非农就业数据好于预期,表明国内经济正在好转,提振美元上扬.
美国2月非农就业岗位连续第三个月增长,新增逾20万个岗位,失业率稳定在8.3%的三年低点.[ID:nEAPA90DS3]
美元上涨使买入ADR更昂贵,打击了买需.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR跌0.31%.标准普尔500指数.SPX收高0.36%.
欧洲企业ADR指数.BKEUR跌0.68%.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.4%至1,079.37点.
亚洲企业ADR指数.BKAS收升0.74%.拉丁美洲ADR指数.BKLA跌0.7%.
在美国上市的中国移动(CHL.N)跳涨5.25%,至55.35美元,之前高盛将该公司评级由中性上调至买入.(完)
--编译 李春喜;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。