〔美国股市〕ADR多数收低,因利好的非农就业数据提振美元上扬

路透纽约3月9日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周五多数收低,之前美国公布的非农就业数据好于预期,表明国内经济正在好转,提振美元上扬.

美国2月非农就业岗位连续第三个月增长,新增逾20万个岗位,失业率稳定在8.3%的三年低点.[ID:nEAPA90DS3]

美元上涨使买入ADR更昂贵,打击了买需.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR跌0.31%.标准普尔500指数.SPX收高0.36%.

欧洲企业ADR指数.BKEUR跌0.68%.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.4%至1,079.37点.

亚洲企业ADR指数.BKAS收升0.74%.拉丁美洲ADR指数.BKLA跌0.7%.

在美国上市的中国移动(CHL.N)跳涨5.25%,至55.35美元,之前高盛将该公司评级由中性上调至买入.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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