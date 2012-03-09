〔加拿大股市〕连升三日,因美国就业数据强劲和Viterra的并购消息

路透多伦多3月9日电---加拿大主要股指周五小涨,连升三日,受美国就业数据提振,且加拿大最大的谷物加工企业Viterra VT.TO有并购消息.

Viterra领涨大盘,该股暴涨23.7%,报13.58美元,该公司表示获得未具名第三方表达的可能收购意向.

美国劳工部周五公布,2月非农就业岗位增加22.7万个,预估为增加21.0万个;2月失业率为8.3%(预估为8.3%).[ID:nEAPA90DS3]

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高41.69点,或0.33%,报12,503.62点.大盘10大类股中有九类收高,仅保健股跌0.6%.

本周大盘指数跌1.1%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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