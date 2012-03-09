〔国际油市〕NYMEX原油期货连升三日,因美国就业数据强劲

* 强劲的就业增长盖过了美元走强带来的压力

* 投机客削减NYMEX原油的净多头仓位-CFTC

* 中国可能进一步放宽货币政策

路透纽约3月9日电---美国原油期货价格周五连升三日,因美国公布的2月就业数据强劲,显示全球最大的原油消费国--美国经济持续复苏.

尽管在就业报告公布后,美元大涨,但油价仍走强.通常美元上涨会令原油等商品承压.

周四希腊民间债权人普遍接受债务交换,令该国避免无序违约,原油期货受该消息带动盘初上涨.

中国2月通胀放缓的消息也对油价有支撑,该国经济有望软着陆,且为进一步放宽货币政策开启更多空间.中国为全球第二大原油消费国.

美国2月新增非农就业岗位22.7万,增幅大于预期,失业率保持在三年低点8.3%,这是非农就业岗位2011年初以来首次连续三个月增幅超过20万.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-4月原油期约CLJ2涨0.82美元,或0.77%,结算价报每桶107.40美元.3月1日NYMEX近月原油期货触及110.55美元高位,为去年5月4日来最高.

本周,近月美国原油期货升0.7美元或0.66%,之前一周跌2.8%.

伦敦ICE-4月布兰特原油期货CLJ2收报125.98美元,升0.54美元或0.43%,盘中交投区间为124.69-126.37美元,后者为3月1日来最高.本周该合约升2.33美元或1.88%.

布兰特原油期货较美国原油期货溢价收窄至18.58美元,周四报18.86美元.

NYMEX-4月RBOB汽油期货RBJ2结算价报每加仑3.3324美元,升1.84美分,报0.56%.本周升6.03美分或1.84%,连升五周.

NYMEX-4月取暖油期货HOJ2结算价报3.2638美元,跌0.57美分或0.17%,本周升6.2美分,或1.94%.

商品期货交易委员会(CFTC)周度报告显示,截至3月6日一周,对冲基金和其他大型投资者缩减NYMEX原油期货和选择权净多头仓位19,815口,至252,218口,为五周内首次减少.

中国国家统计局周五公布,2月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅大幅回落至3.2%,创下自2010年6月来最低位;上月为上升4.5%.分析师普遍预计,通胀在上半年将处于下降通道,为实施偏宽松的政策提供空间.

石油输出国组织(OPEC)周五在其月报中称,预计2012年全球石油日需求增长90万桶,较上次预估变动不大.2月石油日产出增长14万桶至3,097万桶,较产出目标高出97万桶.预计2012年非OPEC国家石油日供给增长60万桶,较上次预估减少13万桶.[ID:nSB2025397]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

4月原油 107.40 0.82 0.8% 106.13 108.20 272,289 279,597

5月原油 107.87 0.81 0.8% 106.62 108.65 97,706 94,290

4月RBOB汽油 3.3324 0.0184 0.6% 3.2961 3.3407 35,856 51,840

5月RBOB汽油 3.3292 0.0154 0.5% 3.2976 3.3377 23,899 37,714

4月取暖油 3.2638 -0.0057 -0.2% 3.2481 3.2778 37,258 57,460

5月取暖油 3.2729 -0.0034 -0.1% 3.2567 3.2844 18,062 32,023

ICE合约

4月布兰特 125.98 0.54 0.4% 124.69 126.37 137,999 191,532

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 636,510 702,224 704,511 1,572,262 13,214

汽油 110,508 153,042 146,055 360,915 5,201

取暖油 96,586 159,301 154,791 290,401 3,328(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

NYMEX原油................[O/NCN] NYMEX原油电子盘.........[O/SCN]

NYMEX主力合约.............CLc1 伦敦布兰特主力合约......LCOc1

亚洲燃料油............[FUEL/ACN] 亚洲柴油裂解价差.....[MDIS/ACN]

亚洲石脑油............[LDIS/ACN] 西非原油............[CRU/WAFCN]

亚洲原油展望........[ASIA/CRUCN] 亚洲油品展望.......[ASIA/PROCN]

EIA/API周度库存比较..[EIA/APICN] 产油国官方售价英文原文..[OSP/O]