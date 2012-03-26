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市场报道 | 2012年 3月 26日 星期一 22:35 BJT

〔表格〕美国2月建筑许可年率由71.7万户下修为71.5万户

路透3月26日电---美国商务部周一对2月建筑许可数据做出修正,2月建筑许可年率修正后为71.5万户,前值为71.7万户.

经季节调整后的房屋建筑许可如下:

变动百分比(%) 2月 前值 1月 前值 12年2月/11年2月 前值

建筑许可　 4.8 5.1 1.6 1.6 33.9 34.3

年率(千户) 2月 前值 1月 前值 11年2月 前值

建筑许可　 715 717 682 682 534 534 (完)

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--编译 利棣儿;审校 母红

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