美国各类经济指标总览--2012/3/26

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
美国商务部周一对2月建筑许可数据做出修正,2月建筑许可年率修正后为71.5万户,前值为71.7万户.[ID:nSB8525639]
当前值 前次值
失业率(%) 8.3(2月) 8.3(1月)
非农业就业岗位(万) 增加22.7(2月) 增加28.4(1月修正值)
平均时薪(%) +0.1(2月) +0.1(1月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.4(2月) +0.2(1月修正值)
不包括食品和能源CPI(%) +0.1(2月) +0.2(1月修正值)
实质所得(%) -0.3(2月) -0.1(1月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) +0.4(2月) +0.1(1月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(2月) +0.4(1月)
国内生产总值(GDP)(%) +3.0(第四季修正值) +1.8(第三季终值)
GDP平减指数(%) +0.9(第四季修正值) +2.6(第三季终值)
零售销售(%) +1.1(2月) +0.6(1月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差525.7(1月) 逆差504.2(12月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第四季) +0.3(第三季)
工业生产(%) 持平(2月) +0.4(1月修正值)
产能利用率(%) 78.7(2月) 78.8(1月修正值)
初请失业金人数(万人) 34.8(3月17日当周) 35.3(3月10日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字2,320(2月) 赤字274(1月)
领先指标(%) +0.7(2月) +0.2(1月修正值)
个人所得(%) +0.3(1月) +0.5(12月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2(1月) +0.1(12月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加177.76(1月) 增加162.68(12月修正值)
企业库存(%) +0.7(1月) +0.6(12月修正值)
建筑支出(%) -0.1(1月) +1.4(12月修正值)
消费者信心 70.8(2月) 61.5(1月修正值)
房屋开工(万户) 69.8(2月) 70.6(1月)
建筑许可(万户) 71.5(2月修正值) 68.2(1月)
成屋销售(万户) 459(2月) 463(1月修正值)
新屋销售(万户) 31.3(2月) 31.8(1月修正值)
工厂订单(%) -1.0(1月) +1.4(12月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) -3.7(1月修正值) +3.2(12月修正值)
供应管理协会非制造业指数 57.3(2月) 56.8(1月)
供应管理协会制造业指数 52.4(2月) 54.1(1月)
趸售(批发)库存(%) +0.4(1月) 1.1(12月修正值)
进口物价(%) +0.4(2月) 持平(1月修正值)
出口物价(%) +0.4(2月) +0.2(1月修正值)
单位劳工成本(%) +2.8(第四季修正值) +3.9(第三季)
非农业生产率(%) +0.9(第四季修正值) +1.8(第三季)
经常账(亿美元) 赤字1,241.1 赤字1,076.3
(第四季初值) (第三季修正值) (完)
--整理 利棣儿;审校 于春红
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。