版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 26日 星期一 23:09 BJT

〔USDA报告〕3月22日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透3月26日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 03/22/12 03/15/12 03/15/12 03/24/11

初值 修正值 前值

小麦 15,358 21,223 20,982 29,739

燕麦 0 17 17 0

大麦 244 0 0 40

玉米 22,216 23,265 23,195 44,148

高粱 762 1,061 1,061 10,468

大豆 24,913 23,956 23,732 31,137

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 811,236 968,484

燕麦 434 67

大麦 6,266 5,216

玉米 919,676 964,729

高粱 36,956 85,619

大豆 983,626 1,275,888

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐