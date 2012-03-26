〔英国债市〕英债下滑,遭欧元区救助基金相关传闻及德国数据打压

路透伦敦3月26日电---英国公债周一跟随德债走低,此前公布的德国企业景气指数高于预期,且有报告称德国对扩大欧元区债务救援基金规模的态度可能会软化.
6月英债期货FLGM2收低47个跳动点至112.99,表现优于可比德债18个跳动点.
"造成这种走势原因在欧洲,"苏格兰皇家银行利率策略主管Andrew Roberts表示.
德债承压,此前经济智库Ifo周一公布,德国3月企业信心意外连续第五个月上扬,显示出德国经济继续一枝独秀,表现超过其他受主权债务危机困扰的欧元区成员国.[ID:nSB1454300]
此外,德国总理梅克尔首次暗示,她可能准备就扩大欧元区国家救援可用资源一事上作出让步,为扩大欧元区防火墙规模遏制欧债危机铺平道路.
巴克莱资本策略师Moyeen Islam预期本周英国央行高至45亿英镑(72亿美元)的资产购买措施,且并未有公债标售计划,将令英债获益.该措施属于量化宽松计划.
基金经理人的季末仓位调整同样利好英债.Islam表示,"会出现很多账目整理及平仓."
现货市场中,10年期英国公债收益率(殖利率)GB10YT=RR涨幅接近5个基点,报2.319%.
英债投资者下一焦点将视英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯于2045GMT的讲话.(完)
--编译 梁睿雪;审校 利棣儿
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