〔欧洲股市〕微幅收高,受贝南克讲话及德国经济数据的提振

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数收高0.9%
* 西班牙股市逆势下跌,此前举行地区选举
路透法兰克福3月26日电---欧洲股市周一微幅收高,受助于德国企业信心改善,以及投资人认为美国将延续放宽政策将支持股市上行趋势.
美联储主席贝南克的讲话降低了美联储将很快扭转货币政策的预期,燃点了可能出台另一轮量化宽松政策的冀望.
"贝南克警告称,就业市场周期问题可能将转化为结构性问题,这或许要求更多宽松措施,"UniCredit Research首席美国分析师Harm Bandholz称.
贝南克对全美商业经济协会(NABE)的讲话为股市带来额外的推动,扩大股市在德国3月企业信心意外连升五个月后的温和涨幅.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.9%,报1,089.00点.欧元区STOXX 50指数.STOXX50E涨0.6%.
西班牙股市逆势下跌,此前执政的人民党在地区选举中没能获得绝对多数选民支持.IBEX指数.IBEX在稍早触及两周半低点后最终收低0.7%.
英国富时100指数.FTSE收涨0.82%,报5,902.70点;德国股市DAX指数.GDAXI收升1.2%,报7,079.23点;法国CAC-40指数.FCHI收高0.74%,报3,501.98点.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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