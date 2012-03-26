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阿姆斯特丹市场报道 | 2012年 3月 27日 星期二 01:35 BJT

〔欧洲股市〕微幅收高,受贝南克讲话及德国经济数据的提振

* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数收高0.9%

* 西班牙股市逆势下跌,此前举行地区选举

路透法兰克福3月26日电---欧洲股市周一微幅收高,受助于德国企业信心改善,以及投资人认为美国将延续放宽政策将支持股市上行趋势.

美联储主席贝南克的讲话降低了美联储将很快扭转货币政策的预期,燃点了可能出台另一轮量化宽松政策的冀望.

"贝南克警告称,就业市场周期问题可能将转化为结构性问题,这或许要求更多宽松措施,"UniCredit Research首席美国分析师Harm Bandholz称.

贝南克对全美商业经济协会(NABE)的讲话为股市带来额外的推动,扩大股市在德国3月企业信心意外连升五个月后的温和涨幅.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.9%,报1,089.00点.欧元区STOXX 50指数.STOXX50E涨0.6%.

西班牙股市逆势下跌,此前执政的人民党在地区选举中没能获得绝对多数选民支持.IBEX指数.IBEX在稍早触及两周半低点后最终收低0.7%.

英国富时100指数.FTSE收涨0.82%,报5,902.70点;德国股市DAX指数.GDAXI收升1.2%,报7,079.23点;法国CAC-40指数.FCHI收高0.74%,报3,501.98点.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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