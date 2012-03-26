〔纽约期市〕ICE期棉收在近三周高位,因技术性买盘

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
路透纽约3月26日电---美国洲际交易所(ICE)棉花期货周一收在近三周高位,分析师称因技术性投机买盘以及可能是消费者买盘带动,后市可能进一步走强.
ICE指标5月期棉合约CTK2涨1.28美分,或1.43%,报每磅90.91美分,为3月7日来指标月合约最高收盘价,盘中交投区间介于89.36-91.01美分.
汤森路透初步数据显示,周四成交量略高于20,300口,比30日均值低约15%.
技术面而言,5月期棉离100日移动均线切入位约92.65美分触手可及,未来几日目标应在该水准.
交易商表示,升势动能可能在本周稍后消退,因市场人士会在美国农业部周五公布备受关注的种植预期报告前调整仓位.
另一交易员称,5月期棉已在87美分获得强劲支撑,因在该区域出现了棉纺厂及交易商买盘.
ICE Futures U.S.数据显示,截至3月23日,期棉未平仓合约连续第12个交易日上升,至190,909口,为2月9日以来最高水准.(完)
--编译 李军;审校 母红
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。