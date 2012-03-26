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市场报道 | 2012年 3月 27日 星期二 03:14 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收在近三周高位,因技术性买盘

路透纽约3月26日电---美国洲际交易所(ICE)棉花期货周一收在近三周高位,分析师称因技术性投机买盘以及可能是消费者买盘带动,后市可能进一步走强.

ICE指标5月期棉合约CTK2涨1.28美分,或1.43%,报每磅90.91美分,为3月7日来指标月合约最高收盘价,盘中交投区间介于89.36-91.01美分.

汤森路透初步数据显示,周四成交量略高于20,300口,比30日均值低约15%.

技术面而言,5月期棉离100日移动均线切入位约92.65美分触手可及,未来几日目标应在该水准.

交易商表示,升势动能可能在本周稍后消退,因市场人士会在美国农业部周五公布备受关注的种植预期报告前调整仓位.

另一交易员称,5月期棉已在87美分获得强劲支撑,因在该区域出现了棉纺厂及交易商买盘.

ICE Futures U.S.数据显示,截至3月23日,期棉未平仓合约连续第12个交易日上升,至190,909口,为2月9日以来最高水准.(完)

--编译 李军;审校 母红

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