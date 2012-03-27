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债券 | 2012年 3月 27日 星期二 23:40 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.065%,投标倍数为4.15

路透华盛顿3月27日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.065

中值 0.055

低值 0.030

投资 0.066

价格/得标

价格 99.994944

高值得标比率 89.70%

投标倍数 4.15

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,000,840,200

总投标 145,322,990,200

竞争性投标得标 34,590,754,800

非竞争性投标得标 251,285,400

FED附加 2,418,028,000

发行细节

发行日 2012/03/29

到期日 2012/04/26

CUSIP码 9127955K3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 母红

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