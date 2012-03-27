〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.065%,投标倍数为4.15

标题新闻：惠誉确认希腊长期外币和本币发行人违约评等(IDR)为“CCC”
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路透华盛顿3月27日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.065
中值 0.055
低值 0.030
投资 0.066
价格/得标
价格 99.994944
高值得标比率 89.70%
投标倍数 4.15
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 35,000,840,200
总投标 145,322,990,200
竞争性投标得标 34,590,754,800
非竞争性投标得标 251,285,400
FED附加 2,418,028,000
发行细节
发行日 2012/03/29
到期日 2012/04/26
CUSIP码 9127955K3
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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--编译 李军;审校 母红
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路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
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