〔金属期市〕期铜昨日大涨后持稳,中国需求放缓的担忧压制人气

* 基本金属要突破目前水准有困难

* 分析师认为中国大量进口是补充库存,而非需求

* 市场关注:周三美国将公布的2月耐久财订单数据

路透纽约/伦敦3月27日电---期铜周二小涨,交投缩量,昨日2%的升势未能延烧,因对中国需求放缓的担忧继续压制市场利多人气.

上述忧虑盖过了周一美联储主席贝南克讲话的影响.贝南克的讲话令投资人寄望美联储可能采取进一步放宽货币政策的措施,引发工业金属市场普涨.

但今日升势动能消退,令铜价陷入近期区间内,且缺乏诱因令其突破该区间.

"在可预见的未来,铜价可能保持在交投区间顶部附近."芝加哥Kingsview Financial交易部门主管Matthew Zeman表示.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜合约CMCU3收高2美元,报每吨8,535美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2跌0.75美分,报每磅3.88美元,盘中在3.8550至3.9040美元区间交投.

根据汤森路透初步数据,纽约尾盘,成交量约53,600口,较30日均值低逾20%.

2月,铜价触及近五个月最高水准每吨8,765美元或每磅3.9950美元,但之后未能有所突破.

VTB分析师Andrey Kryuchenkov表示,"预计铜价不会突破8,200-8,765美元区间,铜价要上涨,中国要消化过度库存,消费要有增长."

"确实,中国2月铜进口好于预期,但都是希望消费增加的中国买家补充库存,而不是终端用户需求."

分析师表示,中国目前持有超过100万吨商业精炼电解铜库存,为2009年来最高,显示终端用户需求更加疲弱.

中国1-2月全国规模以上工业企业利润同比下降5.2%,为2009年9月以来首次下降,其中国企利润降幅近两成.分析人士指出,政府应进一步放松政策,以促企业效益增长.[ID:nSB1455708]

瑞信指出,基本金属要走出目前的区间,市场需要新的基本面推动因素,可能构成这些因素的包括周三美国将公布的耐久财订单数据以及4月1日中国将公布的官方采购经理人指数(PMI).

三个月期锌CMZN3收高13美元,报2,034美元.三个月期铅CMPB3收报每吨1,986美元,跌16美元.

以下为1805GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 388.05 -0.70 -0.18 343.60 12.94

LME期铝 2196.00 10.00 +0.46 2020.00 8.71

LME期铜 8535.00 2.00 +0.02 7600.00 12.30

LME期铅 1985.00 -17.00 -0.85 2035.00 -2.46

LME期镍 17775.00 -355.00 -1.96 18710.00 -5.00

LME期锡 22550.00 50.00 +0.22 19200.00 17.45

LME期锌 2035.00 14.00 +0.69 1845.00 10.30

上海期铝 16250.00 15.00 +0.09 15845.00 2.56

上海期铜 60710.00 530.00 +0.88 55360.00 9.66

上海期锌 15640.00 150.00 +0.97 14795.00 5.71

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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