〔美国债市〕公债价格上涨,受美联储支撑性政策前景带动

* 美联储主席贝南克对通胀温和的观点令公债收益率下滑

* 美国3月消费者信心略有回落

* 美联储购买长期公债

* 美国财政部标售两年期公债,需求不错

路透纽约3月27日电---美国公债价格周二上涨,受助于本周初美国联邦储备理事会(美联储,FED)贝南克暗示美联储可能维持宽松货币政策以刺激经济成长并削减失业率.

贝南克有关美国经济成长乏力不足以拉低美国失业率的观点令美联储可能进一步放宽政策的预期犹存,就业市场近期显露生机,令市场对该预期有所收敛.

"贝南克讲话颇为温和,这令原本认为更多量化宽松政策机率降低的部分投资人有些担心,所以正回补空头."BMO Capital Markets公债交易部门主管Scott J. Graham表示.

"首先有投资人出脱仓位,造成一些失衡,现在出现了相反的情况."他称.

美国财政部今日标售350亿美元两年期公债,得标利率为去年7月来两年期公债标售最高,显示市场对美国公债的需求.

纽约Jefferies & Co.货币市场分析师Thomas Simons表示,间接投标量达191亿美元,为11月来最大.

指标10年期公债US10YT=RR尾盘升15/32,收益率(殖利率)降至2.20%,跌穿200日移动均线切入位2.2170%.

30年期公债US30YT=RR升27/32,收益率由周一尾盘的3.34%降至3.29%,上周一该收益率曾触及四个半月高位3.4920%,其200日移动均线切入位为3.3672%.

Calvert Government Fund投资组合经理人Matthew Duch表示,市场交投清淡.该基金管理资产超过126亿美元.

"成长稳定且缓慢,"他表示,"美联储竭尽所能令经济成长加速."

周一,贝南克警告美国经济成长过慢,难以大幅拉低失业率.2月美国失业率为8.3%.

美国就业状况改善令近几个月消费者信心增强,但周二报告显示,由于汽油价格不断上涨,消费者信心的改善受阻.美国经济咨商会公布,3月消费者信心由2月修订后的71.6降至70.2.

德意志银行证券董事兼美国高级分析师Carl Riccadonna表示,"媒体大量关注汽油价格上涨,但事实上,汽油价格上涨是符合季节性因素,上半年进入夏季驾车出游季节时,汽油价格通常都会大涨,之后在夏末秋初会下滑."

他指出,对消费者信心影响更持久的是就业市场.

"在汽油价格和就业市场的拉锯战中,就业市场对信心的影响大得多,且更持久,"他表示,"如果周五就业报告更强,你将看到就业因素对信心的推动比汽油价格更大."

在两年期公债标售后,美国财政部将在周三标售350亿美元五年期公债,周四标售290亿美元七年期公债.

公司债标售也在创纪录,因企业趁低利率优势筹资.

根据汤森路透旗下IFR,首季,投资级别公司债发售创纪录,达到2,745亿美元,超过五年前金融危机开始前所创的2,723亿美元原纪录.

两年期公债标售前,美联储购入19.7亿美元2036年2月至2041年5月到期的美国长期公债.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-27/32 (+02/32) 0.327

五年期公债US5YT=RR 99-09/32 (+10/32) 1.022

10年期公债US10YT=RR 98-11/32 (+17/32) 2.187

30年期公债US30YT=RR 96-23/32 (+21/32) 3.301(完)

--编译 李军;审校 于春红

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