〔欧洲股市〕收于三周低位,美国经济数据疲弱打压投资者人气

欧洲股市：下跌，受银行股和矿业股回落拖累
基本资源股指数下跌1.5%，跟随金属价格疲弱走势，受权重股力拓股票除息后下跌拖累。铜价急挫，因对中国需求的担忧再现，此前中国住建部暗示，将采取措施稳定房地产市场。
* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数跌1%
* 主要股指下跌至50天移动均线以下
路透伦敦3月28日电---欧洲股市周三在交投震荡中收于三周低位,由于美国经济数据疲弱打压投资者人气,三大股指跌至支撑位下方,向股市发出利空信号.
美国2月耐久财新订单增幅低于预期,令人担心第一季经济增长低迷.
"今天交投震荡,美国耐久财订单数据公布后市场立刻出现反应,"City Index首席市场策略师Joshua Raymond称.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1%,报1,072.48点,此为日内低位,盘中最多升至1,085.59.
该指数收在略低于其50日移动均线切入位1,072.67,英股富时100指数.FTSE和欧元区STOXX 50指数.STOXX50E双双跌破自身50日移动均线切入位.
交投最热络个股之一是法国石油企业道达尔(TOTF.PA),该股收低1.4%,成交量是其90日均值的四倍,周二该公司警告称,可能需要六个月的时间才能中止天然气从Elgin北海平台的泄漏.
英国富时100指数.FTSE收跌1.03%,至5,808.99点;德国股市DAX指数.GDAXI下挫1.13%,至6,998.80点;法国CAC-40指数.FCHI收低1.14%,至3,430.15点.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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基本资源股指数下跌1.5%，跟随金属价格疲弱走势，受权重股力拓股票除息后下跌拖累。铜价急挫，因对中国需求的担忧再现，此前中国住建部暗示，将采取措施稳定房地产市场。
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