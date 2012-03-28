〔纽约期市〕ICE期棉收在近两个月高位,静待美国农业部报告

美国热股：PRICELINE第四季营收增长17.4%，盘初急升逾5%
PRICELINE GROUP周一收报1,632.01美元，周二盘初急升5.4%，报720.2美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透纽约3月28日电---美国洲际交易所(ICE)棉花期货周三收在近两个月高位,分析师称受投机基金买盘带动,因近月合约供应吃紧,且对美国棉花的需求稳定,应能刺激近月合约续升.
ICE指标5月期棉合约CTK2涨1.44美分,或1.5%,报每磅94.03美分,为2月7日来指标月合约最高收盘价,盘中交投区间介于91.90-94.03美分.
汤森路透初步数据显示,成交量约28,300口,比30日均值高约15%.
走势的主要一个诱因是旧作5月和7月棉花合约供应紧张.
市场现等待周四美国农业部的周度出口销售报告,以判断棉花需求.
周五,美国农业部还将发布备受关注的年度种植预估报告.
汤森路透对业内人士调查的结果显示,市场预计今年美国棉花种植面积将较去年减少约13%,至约1,274万-1,276万英亩,因大豆等谷物价格高涨.
ICE Futures U.S.数据显示,截至3月27日,期棉未平仓合约在连续第12个交易日上升后连跌两日,至189,215口.(完)
--编译 李军;审校 于春红
PRICELINE GROUP周一收报1,632.01美元，周二盘初急升5.4%，报720.2美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
医院运营商TENET HEALTHCARE季度营收六年来首次下滑，业绩也不及预期。另外该公司公布的全年获利预估也低于预期。
路透2月28日 - 美国股市周二开盘微幅下跌，投资者保持观望，等待美国总统特朗普将首次向国会全体议员发表讲话，寻找他计划落实的政策的线索。