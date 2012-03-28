〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货在上日大涨后收低,美国可可期货下滑

路透纽约/伦敦3月28日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三回落,回吐上日大涨录得的部份升幅,而可可期货下跌至其100天移动均线下方,因英镑兑美元GBP=下跌而承压.

原糖小跌,盘中交投震荡.

分析师预期ICE阿拉比卡咖啡期货将维持在较低水平,上日该合约创下五个月来最大单日涨幅.

分析师称,交易所数据显示阿拉比卡咖啡期货的未平仓合约下跌超过3,000口,确认大量空头回补带动了周二的升势.投机者目前持有逾六年来最多的阿拉比卡咖啡净空头头寸.

周三价格回落是空头回补买盘枯竭的一个迹象,Country Hedging分析师Sterling Smith说,"你可能将看到数轮新卖盘出现."

5月阿拉比卡咖啡期货KCc1跌5.35美分,或2.9%,报每磅1.8200美元.

"只是技术性反弹.短期内将呈盘整态势,"麦格理银行软商品分析师Kona Haque表示,"如果近月合约跌至每磅1.75美元以下,我不会感到意外."

伦敦5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2收低1美元,报每吨2,058美元.

美国可可跟随英镑兑美元GBP=走软而下跌,且因为油价领跌大部份商品市场,带来普遍沽压.

ICE-5月可可期货CCK2跌61美元,或2.6%,报每吨2,295美元,尽管市场担忧最大种植国科特迪瓦(象牙海岸)的干燥天气.

5月可可合约扩大跌幅,且成交放量,因该合约下跌至远低于100天移动均线切入位2,326美元的水准.

伦敦5月可可LCCK2跌13英镑,或0.9%,收报每吨1,513英镑.

ICE-5月原糖期货SBK2小跌0.04美分,报每磅24.26美分.

伦敦5月白糖期货LSUK2下滑5.40美元,或0.8%,报每吨632.30美元.(完)