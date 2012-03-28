〔美国股市〕三大股指均收低,受能源和材料类股跌势拖累

* 商品相关类股跟随油价及金属价格一同下跌

* 标准普尔500指数守住1,400点关键支撑位

* 股市势将录得2009年来最佳季度表现

* 道指、标普500指数及Nasdaq指数均收低约0.5%

路透纽约3月28日电---美国股市周三收跌,油价和金属价格走低给投资者提供了卖出商品相关股票的理由.

美国原油期货大跌打压了能源类股,因有传言称美国和欧洲将释出一些战略石油储备.材料类股亦下挫.

美国2月耐久财(耐用品)订单数据逊于预期,削弱了投资者近期对美国经济的一些乐观看法,带动工业类股走软.

分析师称季末买入股票的热潮正在消退.买入股票的热潮本周稍早带动股市上涨,并令许多表现一流的股票触及52周新高.

纽约Louis Capital股票研究主管Robbert Van

Batenburg称,季末粉饰帐面的活动"可能在过去几天推高了股价,"

"上升压力正在消退,"他补充说.

卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)重挫3.5%,报104.26美元,对道指构成最大拖累.大型石油企业艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)下滑0.9%,至85.86美元,雪佛龙(Chevron)(CVX.N)下跌1.1%,报105.89美元,亦沉重压抑了道指走势.

标准普尔材料股指数.GSPM跌1.5%,引领大盘跌势,其次是标准普尔能源类股.GSPE,该类股下挫1.2%.除金融股.GSPF外,标准普尔500指数所有类股均收低.

Wells Capital Management首席投资长Jim Paulsen称,尽管标准普尔500指数下跌,但仍守住了1,400点关口,暗示大盘升势仍未改变.

道琼工业指数.DJI收跌71.52点,或0.54%,至13,126.21点;标准普尔500指数.SPX收挫6.98点,或0.49%,至1,405.54点.Nasdaq指数.IXIC回落15.39点,或0.49%,至3,104.96点.

标普500股指第一季度迄今仍升11.8%,料将成为2009年第三季度以来表现最好的一季.

金价和铜价下跌,因美国耐久材订单数据挫伤投资者风险胃纳.

数据显示,美国2月耐久财(耐用品)订单增长2.2%,不及预估的增长3.0%.而扣除飞机的非国防资本财订单增长幅度同样低于预估,也令制造业对经济复苏带来的支持带来疑云.

近期市场走强,大部分因经济数据好转、美国联邦储备理事会(美联储,FED)及其它国家央行实施宽松货币政策.美联储主席贝南克周二接受美国广播公司(ABC)采访,当被问及是否可能推出更多量化宽松政策时,他表示美联储并未排除任何可能性.

"股市升势比我此前预计的要快,"Jones Villalta Asset Management资产配置经理人Thomas Villalta表示.

他说,在本季涨幅居前的板块中,标普金融类股.GSPF今日收高0.4%,并有望进一步走强.

"我们认为金融板块将持续上涨,主要因为他们曾跌得太深,"Villalta表示.

科技板块中,苹果(AAPL.O)再次刷新纪录高位,至621.45美元.苹果表示将给所有澳大利亚新iPad买家提供退款,此前公司因误导性广告遭到指控.

苹果股价收报617.62美元,日内升0.5%.

股市成交量略高于均值.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场总成交量为68.4亿股.年内迄今日成交均值为68.3亿股.

纽约证交所下跌个股与上涨个股之比为19:11,Nasdaq市场则接近16:9.(完)

--编译 于春红/梁睿雪;审校 李军

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