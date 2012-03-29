更正:〔美国债市〕公债价格因标售需求疲弱而下滑,关注美联储前景

(更正:内文第三段...于"2010年8月"...因译文有误,更正为"2020年8月")

* 公债市场评估经济成长及美联储前景

* 美国2月耐久财订单升幅弱于预期

* 美国财政部标售五年期公债,需求不振

* 美联储买入公债,缩减公债日内的巨大跌幅

路透纽约3月28日电---美国公债价格周三下跌,此前公债标售需求疲弱,缩减了公债基于美联储主席贝南克对美国将保持低利率承诺带来的升幅.

盘中交投震荡,350亿美元五年期公债标售需求乏善足陈,这盖过了弱于预期的耐久财订单稍早提振公债价格从日内低位回升的影响.

另一个影响市场的因素是美国联邦储备理事会(美联储,FED)买入规模达48.1亿美元于2020年8月至2021年11月到期的公债.美联储买入扶助公债市场抹去早盘跌幅,使公债在财政部标售公债前的午后初段交易时间持平至小幅上升.

股市开始抹去日内大跌的部份跌幅及标普500指数守住1,400点水平,损及了对避险公债的需求,令公债扩大跌幅.

下午交易中,指标10年期公债US10YT=RR跌5/32,收益率(殖利率)从周二尾盘的2.18%升至2.20%.

"公债市场仍在消化贝南克近期的讲话,以决定公债收益率是否应该在目前水平,"National Penn Investors Trust Company高级固定收益投资组合经理James Barnes说.

"市场不得不权衡上次美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策声明和之后贝南克的讲话,以决定美国第一次升息是否要等到2014年,"他说.

公债回吐周二部份升幅,因交易商缩减看多押注,这些押注是基于交易商臆测贝南克在ABC电视访问中暗示了美联储将出台第三轮公债购买计划以提振迟滞的美国经济增长.

周二贝南克指出,现在宣称美国经济取得胜利还为时过早,他并警告勿因前景转佳而在制定政策上感到自满.[ID:nST0445436]

周三楼市及制造业活动小幅回调,美国经济改善态势看来已回稳.更多数据暗示美国第一季GDP将可能低于预期的成长1.9%,这将可能引发衰退忧虑及燃点对美联储将落实第三轮量化宽松的押注.

美国商务部周三公布,2月耐久财(耐用品)订单增长2.2%(预估为增长3.0%),1月为下滑3.6%(前值为下滑3.7%).

2月扣除飞机的非国防资本财订单增长1.2%(预估为增长2.0%),1月为下滑3.7%(前值为下滑3.9%).[ID:nSB1460016]数据扶助公债市场缩减跌幅,但不足以改变市场走势.

30年期公债US30YT=RR跌8/32,收益率由周二尾盘的3.30%升至3.31%.30年期公债收益低于上周一触及的四个半月高位3.4920%,且低于其200日移动均线切入位为3.3628%.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-26/32 ( 持平 ) 0.344

五年期公债US5YT=RR 99-07/32 (-02/32) 1.033

10年期公债US10YT=RR 98-07/32 (-05/32) 2.201

30年期公债US30YT=RR 96-17/32 (-08/32) 3.310(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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